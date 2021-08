“Recherche appartement ou maison”: Spéciale nouveau départ, jeudi 5 août sur M6 avec Stéphane Plaza

Jeudi 5 août à partir de 21:05, M6 vous proposera un inédit de “Recherche appartement ou maison”. Un numéro « Spécial nouveau départ » avec Stéphane Plaza.

Changer de vie, prendre un nouveau départ, ça peut faire peur et parfois même sembler vertigineux. Que l'on ait 29 ou 60 ans, que l'on soit en famille, seul ou en couple, on a souvent besoin d'être accompagné pour franchir le pas : ce sera la mission du jour de nos 4 experts immobiliers !

À Paris, Isabelle, 59 ans, est dans une situation délicate puisqu'après des années d'une vie maritale à l'étranger, elle vient de se séparer. Elle est revenue en France et veut enfin devenir autonome. Elle veut investir dans un petit appartement et sa fille, Clio, va l'aider à concrétiser son projet. Isabelle a commencé ses recherches mais elle a été déçue par toutes ses visites. C'est Stéphane Plaza, secondé par son plus proche collaborateur Antoine Blandin, qui va la guider dans cette quête. Isabelle va se sentir épaulée pour trouver son cocon et avancer dans sa nouvelle vie. Vont-ils trouver l'appartement idéal pour son nouveau départ ?

En Alsace, Mathieu Beyer va venir en aide à Fanny et César dont la maison de Saint-Martin a été emportée par un ouragan. Ils ont tout perdu et ont décidé de venir s'installer à Colmar, près des parents de Fanny, avec leurs 2 enfants de 5 et 4 ans. Ils ont réussi à se reconstruire et veulent maintenant s'acheter une nouvelle maison dans cette région, tourner la page, et vivre heureux. Mathieu Beyer va-t-il leur trouver leur bonheur ?

Yéléna et Louise se sont rencontrées sur un terrain de handball, et depuis 2 ans elles ne se quittent plus. Elles vivent en appartement à Villeurbanne, mais elles rêvent de quitter l'agitation de la ville, trouver une maison plus isolée, au vert, pour se lancer dans une nouvelle aventure. Elles aimeraient s'installer dans la région de Valence mais ont du mal à trouver un coup de cœur. C'est Thibault Chanel qui va les aider à prendre ce nouveau départ. Parviendra-t-il à dénicher la maison de leurs rêves ?

A la suite de cet inédit, M6 proposera deux rediffusions.

22:55 “Recherche appartement ou maison” Suzette / Agnès et Alexandre / Véronique et Guillaume

Suzette, 75 ans, est une pétillante retraitée qui vit à Arpajon dans l'Essonne. Ne parvenant plus à s'occuper de sa grande maison et à en payer les charges, et face aux difficultés du marché immobilier, elle avait été accompagnée jusqu'à la vente dans « Maison à vendre » par Stéphane Plaza, aidé de Sophie Ferjani. Aujourd'hui, il est l'heure de quitter cette maison, puisque les nouveaux propriétaires la récupèrent dans 1 mois ! Mais Suzette n'a pas encore trouvé l'appartement dont elle rêve. Elle souhaite absolument rester à Arpajon, où elle a toutes ses activités : la danse, le théâtre et les sorties entre amis. Elle ne sait pas du tout comment s'y prendre et l'urgence est là.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour l'aider dans sa recherche, va-t-il lui dénicher l'appartement espéré dans de si courts délais ?

Agnès, 45 ans, et Alexandre, 42 ans, sont en couple depuis cinq ans. Elle travaille dans un laboratoire pharmaceutique vétérinaire, et lui est ingénieur technico-commercial. Chacun est propriétaire de son propre appartement dans Lyon, mais ils sont lassés des allers/retours entre les deux… : aujourd'hui, ils sont enfin prêts à vivre ensemble ! Ils cherchent un appartement qui leur ressemble, avec 2 chambres et un bel extérieur.

Sandra Viricel va faire une sélection de plusieurs appartements dans le centre de Lyon, va-t-elle trouver celui qui va plaire aux deux amoureux ?

Véronique, 56 ans, et Guillaume, 46 ans, travaillent tous les deux dans les assurances. Ils se sont rencontrés lors d'une formation il y a 3 ans. Quelques mois plus tard, Véronique quittait sa vie cannoise, sa famille, ses amis, son travail, pour rejoindre Guillaume dans sa région, à Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne. Ensemble, ils ont pris une grande maison en location pour accueillir les trois enfants de Guillaume dont il s'occupe en garde alternée, mais Véronique se sent beaucoup trop isolée dans ce petit village. Elle souhaite retrouver une vie citadine avec des restaurants et des commerces. Ils se sont donc lancés dans la recherche d'une grande maison à acheter. Cette recherche est au point mort car ils ne sont pas d'accord… Guillaume veut rester au calme et Véronique veut de l'agitation…

Romain Cartier va essayer de réunir un maximum de critères dans les biens qu'il va leur proposer. Va-t-il trouver la maison qui va contenter tout le monde ?

00:35 “Recherche appartement ou maison” Fannie / Valérie et Jean-Pierre / Ibrahim et Anaïs

Fannie, 31 ans, est responsable des ressources humaines d'une banque. Venue à Paris par amour il y a 2 ans, elle a dû trouver un appartement en urgence puisque son histoire s'est terminée plus vite que prévu. Aujourd'hui, cette trentenaire active veut investir dans son 1er appartement dans la capitale, dans un quartier vivant où elle se sentirait en sécurité. Mais seule et connaissant mal Paris, elle a vraiment besoin d'être épaulée…

Ils seront donc 2 à guider Fannie dans sa recherche : Stéphane Plaza et son collaborateur Antoine Blandin ! Ils vont tout mettre en œuvre pour lui dénicher la perle rare. Parviendront-ils à lui trouver son bonheur ?

À Lissieu, une commune de 3 000 habitants située à 20 km au nord-ouest de Lyon, vivent Valérie 45 ans, et Jean-Pierre 58 ans, tous les deux cadres de la fonction publique. C'est encore un jeune couple, puisque les tourtereaux sont ensemble depuis seulement 3 ans. Et ils se sont découvert une envie commune : avoir des chambres d'hôtes. Alors pour eux, acheter un bien en commun est le premier pas vers une nouvelle vie ! Le couple recherche une grande maison, car Valérie et Jean-Pierre sont désormais à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants. Par ailleurs passionnés de nature et d'animaux, Jean-Pierre a 2 chevaux en pension, et Valérie rêve de créer un élevage d'ânesse. La grande maison de leurs rêves devra donc avoir un énorme terrain. Leur recherche est difficile, ils cherchent depuis plus d'un an, ils ont fait de nombreuses visites, mais n'ont eu pour le moment aucun coup de cœur…

Sandra Viricel va se mettre à la recherche de cette grande maison pour que Valérie et Jean-Pierre puissent enfin se lancer dans leur projet. Va-t-elle satisfaire toutes les exigences du couple ?

Ibrahim, 32 ans, est fonctionnaire, et Anaïs, 31 ans, est animatrice pour enfants. Ils filent le parfait amour et vont être parents dans quelques semaines. Actuellement en location à Dijon, le couple cherche une maison à acheter au plus vite pour accueillir leur premier enfant. C'est également leur 1er achat ! Ils rêvent d'une maison avec un jardin, mais ne savent vraiment pas comment s'y prendre…

Romain Cartier va les aider à sélectionner de belles maisons autour de Dijon pour que leur rêve se réalise enfin. Va-t-il trouver la maison qui correspond à toutes leurs envies ?