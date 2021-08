“Zone Interdite” : « On ira tous aux Canaries » mercredi 11 août sur M6

Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 mercredi 11 août à 21:05 pour un nouvel inédit de l'été du magazine “Zone Interdite” qui va nous faire voyager cette semaine aux Canaries.

L'archipel des Canaries (Espagne) et ses paysages à couper le souffle attirent de plus en plus de Français. Peu touchées par la pandémie, ces sept îles espagnoles situées au large de l'Afrique sont facilement accessibles, grâce à des vols low-cost. Il y fait 23 degrés hiver comme été et côté loisirs la destination regorge de possibilités : des plages pour le farniente, des randonnées pour les sportifs, et le Siam Park, le plus grand parc aquatique d'Europe pour les amateurs de sensations fortes.

Dans l'archipel, les prix de l'immobilier sont encore très attractifs et de nombreux Français devenus accros à la destination cherchent à acquérir une résidence secondaire. Ici, il est possible de trouver un appartement avec vue sur la mer à moins de mille euros le m². Depuis trois ans, Valérie, David et leur grand adolescent de 16 ans, passent toutes leurs vacances à Ténérife, la plus grande ile de l'archipel. Cette fois, ils sautent le pas, ils veulent acheter un appartement pas cher, avec terrasse et vue imprenable : trouveront-ils le bien de leurs rêves ?

De nombreux tour-opérateurs se sont alliés avec des groupes locaux pour proposer les séjours all-inclusive, la formule la plus plébiscitée par les familles, d'autres innovent en visant des publics plus ciblés. À Fuerteventura, Nouria 50 ans a réservé une formule de vacances « entre filles célibataires ». Hébergement à deux par chambre dans un bel hôtel, stage de surf avec des moniteurs aux petits soins, elle et ses nouvelles amies vont passer des vacances de folie.

La destination a le vent en poupe et sa fiscalité avantageuse suscite des vocations. François, un ancien chef d'entreprise, a quitté la Métropole et choisi les Canaries pour y lancer un nouveau business de croisières à la journée. Il a conçu dans les moindres détails un bateau ambiance VIP. Son concept : proposer une expérience « yacht » cocktail et repas compris, à un tarif défiant toute concurrence.