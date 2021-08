“Recherche appartement ou maison”: 3 numéros à revoir jeudi 12 août sur M6 avec Stéphane Plaza

Jeudi 12 août à partir de 21:05, M6 vous proposera de voir ou de revoir trois numéro de “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza.

21:05 “Recherche appartement ou maison” Spéciale bord de mers



Et si on partait au bord de la mer ? Sans conteste l'une des destinations préférées des Français pour les vacances ! Du charme des plages bretonnes à l'eau turquoise de l'île de beauté en passant par la douceur de la Méditerranée, nos 3 experts en immobilier vont explorer ces régions tournées vers la grande bleue ! Installez-vous bien sous votre parasol pour profiter au mieux de ces recherches ensoleillées…

Tout d'abord direction la Corse avec Laurette et Dominique !

Laurette, 60 ans, est agent commercial, et Dominique, 60 ans également, est directeur commercial. Ensemble ils ont eu 3 enfants. Ils vivent à Colmar, actuellement en location, puisqu'ils ont vendu très rapidement leur maison familiale et qu'ils ne parviennent pas à trouver le bien de leurs rêves... Et ce bien, c'est une petite maison à des kilomètres de l'Alsace, en Corse, près d'Ajaccio, où vivent leurs enfants et petits-enfants. Depuis 17 ans, ils font des allers-retours pour se rapprocher de leur famille et chaque départ de l'île de beauté est un déchirement. A l'approche de la retraite, ils ont donc décidé de s'installer définitivement là-bas. Mais après 1 an de recherche, ils n'ont toujours pas trouvé de maison, et commencent à désespérer…

Stéphane Plaza va leur venir en aide, s'immerger dans la culture corse et étudier le marché immobilier local. Va-t-il trouver la maison tant attendue qui rendra toute la famille heureuse ?

Puis nous irons en Bretagne avec la famille d'Édouard et Bérengère…

Édouard, 36 ans, Bérengère, 37 ans, et leurs 4 enfants, Foucault, 12 ans, Aliénor, 9 ans, Ysance, 7 ans, et Roch, 2 ans, vivent en location à Vannes, en Bretagne. Édouard est directeur commercial d'une compagnie d'assurance et il est souvent en déplacement. Bérengère, quant à elle, est sage-femme libérale. Si Bérengère et Édouard ont très envie d'installer leur famille durablement à Vannes, c'est parce que depuis qu'ils se sont rencontrés, ils n'ont pas arrêté de déménager ! Après quatre biens achetés et revendus, le couple espère bien que le cinquième sera le dernier ! Mais depuis plus d'un an de recherche, ils ne trouvent pas leur bonheur…

Agnès Bardoux, notre experte bretonne qui dirige 2 agences dans la région de Saint-Malo et possède un solide réseau dans toute la région, va leur venir en aide et se lancer dans la recherche de cette maison familiale ! Va-t-elle trouver ce bien rare ?

Avant de retrouver Amandine sur la Côte d'Azur…

Amandine, 29 ans, est infirmière en salle de réveil. Elle est née et a grandi à Mandelieu dans les Alpes-Maritimes, ville qu'elle ne quitterait pour rien au monde. À presque 30 ans, Amandine vit toujours chez ses parents, mais elle s'est enfin décidée à acheter son propre appartement. C'est une recherche très importante pour elle, elle va prendre son envol et a vraiment besoin d'être accompagnée.

Thibault Chanel va lui servir de guide et l'aider à trouver cet appartement. Va-t-il dénicher la perle rare qui aidera Amandine à prendre son indépendance tout en restant près de chez ses parents ?

22:50 “Recherche appartement ou maison” Maxime / Armand et Charlène / Nicole

Maxime, 29 ans, est paysagiste dans l'un des plus grands parcs parisiens, le parc Monceau, situé dans le 8e arrondissement. Porteur du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme léger, Maxime a son monde à lui ; un monde largement inspiré de celui d'un sorcier mondialement connu, Harry Potter.

Maxime vit encore chez ses parents, Jérôme et Dominique, dans le 11e arrondissement, où il a grandi avec ses sœurs. Si elles ont aujourd'hui quitté le nid, l'une d'entre elles s'est installée tout près. Maxime veut à présent prendre son envol et vivre dans son propre appartement. Mais il est important pour lui d'être dans un environnement familier avec ses repères, il cherche donc un appartement près de sa famille.

Stéphane Plaza va redoubler d'efforts pour trouver l'appartement idéal pour Maxime. Un appartement qui le rendra plus autonome tout en restant près de sa famille. Va-t-il relever ce défi ?

Armand, 32 ans, et Charlène, 28 ans, sont un jeune couple natif de Perpignan. Ils vivent aujourd'hui à Castres, terre de rugby puisqu'Armand est joueur professionnel au Castres Olympique, l'équipe championne de France en 2018. Mais une carrière de sportif de haut niveau ne dure qu'un temps, du coup Armand a repris ses études, il aimerait être kinésithérapeute. Charlène, elle, travaille dans le marketing juste à côté de Toulouse. Le couple aimerait donc maintenant quitter Castres pour s'installer dans la ville rose. Ils recherchent une belle maison pour se poser et construire leur famille.

Sophie Bensaid, qui connaît parfaitement le marché immobilier toulousain, va se lancer dans une recherche un peu compliquée puisque le couple n'a pas les mêmes goûts ; Armand aime le contemporain et Charlène le cachet des maisons anciennes toulousaines. Sophie va-t-elle les mettre d'accord ?

Nicole, une dynamique quinquagénaire, vit à Angers, la ville qu'elle n'a jamais quittée. Elle est assistante administrative et, pour les loisirs, Nicole est passionnée d'éducation canine. Elle a trois chiens qui partagent son quotidien dans un appartement où elle manque cruellement d'espace. Mais en fait cet appartement n'est qu'une transition dans la vie de Nicole, car elle s'y est installée au moment de sa séparation. Elle recherche donc une maison avec un grand jardin pour ses chiens, mais aussi pour recueillir des hérissons blessés puisqu'elle est très impliquée dans une association pour la réinsertion des hérissons !

Thibault Chanel va se déplacer dans la belle ville d'Angers pour aider Nicole à trouver la maison de ses rêves pour elle et tous ses animaux. Va-t-il lui trouver son bonheur ?

00:50 “Recherche appartement ou maison” Galliane et Ylias / Yoann / Gaëlle

Galliane, 36 ans, et Ylias, 34 ans, sont tous les deux officiers des Nations Unies. Ils ont 2 enfants en bas âge et vivent actuellement au Cambodge. Ils passent leur vie en mission à l'étranger et ont déjà vécu au Chili, à Haïti, en Centrafrique, au Cameroun, à New York, ou encore en Égypte… Aujourd'hui ils aimeraient investir dans un appartement en France, car ils ont besoin d'un camp de base, d'une attache dans leur pays, pour retrouver leurs familles plusieurs fois dans l'année. Et ils ont choisi Paris pour s'installer.

Pour cette recherche, Stéphane Plaza sera secondé par son plus proche collaborateur, Antoine Blandin, avec lequel il travaille depuis plusieurs années. Ils vont mener une recherche à 4 mains et faire visiter au couple de beaux appartements dans des quartiers parisiens animés. Vont-ils trouver le bonheur de cette famille de globetrotters ?

Yoann, 33 ans, vit à Lyon. Il est mannequin mais cela ne lui suffit pas pour vivre ; du coup, il est aussi coach sportif. Autant dire qu'il n'a pas une minute à consacrer à son premier achat d'appartement… Actuellement en location dans un studio avec une vue superbe sur la Cathédrale de Fourvière, Yoann se sent prêt aujourd'hui à investir. Son budget est limité, mais, idéalement, il aimerait rester en hauteur pour continuer à avoir une belle vue de sa ville.

C'est Sandra Viricel qui va le coacher dans sa recherche en lui présentant de nombreux appartements en étages élevés. Va-t-elle lui dénicher ce bien rare ?

Gaëlle, 42 ans, est professeure d'anglais et vit à Saint-Malo. Elle a 2 enfants : Gabriel, 11 ans, et Eden, 7 ans. Depuis son divorce, elle vit en location dans un appartement qu'elle déteste et qui l'oblige à partager une chambre avec sa fille. Elle a vendu la maison qu'elle avait en commun avec son ex-mari et souhaiterait vraiment investir à présent dans une nouvelle maison pour elle et ses enfants. Mais le marché immobilier sur Saint-Malo est tendu et Gaëlle n'arrive pas à trouver son bonheur.

Thibault Chanel va venir en aide à cette maman célibataire et va lui sélectionner plusieurs opportunités immobilières pour qu'elle fasse le meilleur choix pour elle et ses enfants. Va-t-il relever ce défi ?