“Jeudi Reportage” : « Le quotidien chaud des policiers du Cap d'Agde », ce 12 août sur C8

Jeudi 12 août à 21:05, C8 proposera dans “Jeudi Reportage” de découvrir le quotidien chaud des policiers du Cap d'Agde.

Avec ses plages et discothèques, le Cap d'Agde est la plus grande station balnéaire d'Europe et attire chaque année près de 300 000 vacanciers. Au camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à profiter d'un village qui leur est entièrement dédié.

Si les familles occupent le bord de mer le jour, la nuit venue la température monte, s'accompagnant de débordements.

59 policiers se relaient pour veiller sur les estivants et sont amenés à intervenir après des agressions, vols violents, en cas d'exhibitionnisme, de conduite dangereuse ou pour interrompre des bagarres à la sortie des boîtes de nuit.