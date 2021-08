Le magazine “Sept à Huit” fera sa rentrée sur TF1 dimanche 29 août à 18:20 avec Harry Roselmack et Audrey Crespo-Mara qui continuera le « Portrait de la semaine ».

Depuis plus de 20 ans, chaque dimanche, le magazine emblématique de l’information de TF1 est largement leader. Harry Roselmack entraîne les téléspectateurs au cœur de l’actualité avec des histoires fortes et des faits marquants qui créent l’événement. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.



Même volonté affichée dans le portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara dès le dimanche 29 août. La journaliste aborde sa 2ème saison à la tête de cette interview emblématique. Personnalités et anonymes se confieront à elle. Des témoignages souvent exclusifs.

Sept à Huit Life privilégie la proximité, l’évolution de notre vie quotidienne et les nouvelles tendances. Des personnages et des histoires étonnantes : marque de fabrique de Sept à Huit.