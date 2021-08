“Enquête Exclusive” « Costa Rica : enquête sur un paradis écolo », dimanche 15 août sur M6

Dimanche 15 août à 23:05, Bernard de la Villardière vous proposera de vous ou de revoir sur M6 un le numéro du magazine “Enquête Exclusive” consacré à l'un des plus beaux jardins d'Eden de la planète : le Cota Rica.

C'est l'un des plus petits pays au monde et pourtant on parle beaucoup de lui : le Costa Rica. Ce pays est devenu la référence absolue en matière d'environnement. Destination préférée des amoureux du tourisme vert, niché entre l'océan Pacifique et les Caraïbes, ce mini paradis est constitué de forêts tropicales majestueuses, de plages spectaculaires, de cascades naturelles à couper le souffle et d'une nature totalement préservée. Désigné « Champion de la Terre » par l'ONU en 2019 pour sa politique en matière d'écologie, le Costa Rica a réussi l'exploit de doubler sa surface forestière en moins de trente ans.

Le pays est aussi devenu le nouvel eldorado des hippies du monde entier. Chaque année, ils sont nombreux à se réunir sur une plage déserte du sud du pays pour célébrer « Pacha Mama », mère nature, lors d'une fête débridée où toutes les extravagances sont permises.

Laura et Raphaëlle, deux jeunes Françaises, ont préféré vivre l'aventure dans la jungle et notamment observer au plus près les animaux sauvages. Le Costa Rica abrite à lui seul 7% de la biodiversité mondiale et toutes les espèces sont protégées.

Le Costa Rica est également une destination de rêve pour les futurs mariés. À la belle saison, des milliers de couples viennent y célébrer leurs noces dans des décors paradisiaques. Anya et Howie, deux amoureux originaires de New York, s'apprêtent à vivre une cérémonie mémorable.

Le pays le plus écolo du monde a pourtant quelques zones d'ombre. Son agriculture, l'une de ses principales ressources, fait aujourd'hui polémique. Le Costa Rica utilise un taux de pesticides record par hectares cultivés. Notamment dans les plantations d'ananas, dont il est le premier producteur mondial. Les conséquences sanitaires sont parfois très graves pour les ouvriers qui y travaillent. Autre problème : le braconnage de bébés tortues.

Une police spéciale a été créée pour lutter contre cette nouvelle forme de criminalité.