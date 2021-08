“Echappées Belles” : « Italie, escale dans les Pouilles », samedi 28 août sur France 5 (vidéo)

A (re)découvrir samedi 21 août à partir de 20:50 sur France 5, deux numéros du magazine “Echappées Belles” qui nous emmènent cette semaine en Italie puis en Ethopie.

Les Pouilles est la région située dans le « talon de la botte » italienne, cette péninsule qui s'avance entre la mer Adriatique et la mer Ionienne…

C'est la destination idéale pour découvrir une Italie authentique, profiter d'une gastronomie raffinée et se ressourcer au coeur d'une nature préservée. Ses falaises escarpées, ses villages inondés de lumière, ses plages de sable fin et son patrimoine baroque : tout est réuni pour succomber au charme des Pouilles. Un charme qui longtemps a été caché par la popularité de ses voisines italiennes comme la Sicile ou la Toscane.

Tiga débute son voyage par le littoral : les petits villages qui le bordent sont légion et les maisons en pierre posées à flanc de falaise fourmillent dans les environs.

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

Les mers des Pouilles

Le grenier de l'Italie

Noces à l'italienne

Le renouveau des villages oubliés

Padre Pio, le miracle des Pouilles

Les maîtres de la sculpture.

France 5 rediffusera ensuite le numéro « Ethiopie, un voyage extraordinaire ».

Sophie Jovillard emmène le téléspectateur dans un pays baigné d'une aura de mystère et d'aventure. Considérée comme l'un des berceaux de l'humanité, l'Ethiopie est l'une des plus anciennes zones de peuplement de la planète. L'Ethiopie s'ouvre aux regards patients.

A ceux qui acceptent de se laisser happer par le chaos apparent d'Addis Abeba, sa modernité dévorante, afin de comprendre les aspirations de sa société. A ceux qui contemplent les heures lentes de la cérémonie du café, symbole de l'accueil…

Les reportages diffusés au cours de l'émission :