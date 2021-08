“66 minutes” dimanche 29 août sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Ce dimanche 29 août à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Fleurs séchées : nouvelles stars de la déco

Longtemps considérées comme démodées, les fleurs séchées font leur grand retour chez les fleuristes, les magasins de décoration et sur les réseaux sociaux on ne voit plus qu'elles...

Rentrée scolaire : la chasse aux bonnes affaires

Jeudi prochain, c'est déjà la rentrée scolaire et pour les parents cela représente un budget conséquent. De plus en plus de familles ont décidé de se tourner vers les enseignes discount ou les magasins de déstockage pour faire la chasse aux bonnes affaires.

Etretat : locaux contre touristes

La petite ville d'Etretat en Seine-Martime est victime de son succès... Près d'un million de touristes par an. Les commerçants se frottent les mains mais les habitants n'en peuvent plus et ils s'organisent pour contrer ce flux infernal.

66 Minutes Grand Format

Fin d'été dans les îles grecques

Pour prolonger un peu les vacances, direction l'archipel des Cyclades en Grèce. Santorin, Ios, Paros, de nombreux Français s'y sont précipités cet été pour un rendez-vous au paradis.