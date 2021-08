“Élysée 2022” : la nouvelle émission politique de France 2 avec Léa Salamé et Thomas Sotto

“Élysée 2022”, la grande émission politique, en prime et en direct, de France Télévisions sera au centre du débat politique pour l’élection présidentielle de 2022.

Chaque mois, “Élysée 2022” recevra une personnalité politique de premier plan et l'ensemble des candidats à la présidentielle. Ils répondront aux questions de Léa Salamé et Thomas Sotto sur les grands sujets qui font l’actualité mais aussi sur leur programme. Puis, dans le cadre d’un grand débat, cette personnalité sera confrontée à un contradicteur politique.

Plusieurs autres temps forts, pour rythmer ce nouveau rendez-vous : « En immersion » avec Francis Letellier sur le terrain en région, qui donnera la parole aux Français, une séquence où des primo-votants auront l’opportunité de questionner l’invité sur les thématiques qui les intéressent, le face-à-face avec un invité mystère, issu de la société civile, les questions économiques abordées avec Alexandra Bensaïd, ainsi qu’une rubrique dédiée au fact-checking avec Jean-Baptiste Marteau.

En fin d’émission, l’édito de Nathalie Saint-Cricq et le verdict de Brice Teinturier : l’invité principal a-t-il convaincu ou non les téléspectateurs ?

En seconde partie de soirée, les téléspectateurs retrouveront “Élysée 2022, le débrief”, présenté par Léa Salamé et Thomas Sotto, avec des éditorialistes de la presse nationale et régionale et des personnalités de la société civile.

Le premier numéro sera diffusé jeudi 23 septembre à 21:05 en direct sur France 2.