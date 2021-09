“Echappées Belles” : « Australie du Sud : à la conquête de la Tasmanie », samedi 4 septembre sur France 5 (vidéo)

A (re)découvrir samedi 4 septembre à partir de 20:50 sur France 5, deux numéros du magazine “Echappées Belles” qui nous emmènent cette semaine en Australie puis dans les îles du Ponant.

Ismaël va côtoyer des femmes et des hommes soucieux de préserver leur environnement. Dès son arrivée, il rencontre Lara sur le ferry qui l'emmène à la découverte de sa propriété installée en pleine nature, loin de tout, sur Kangaroo Island puis avec Andrew, il va nager au milieu de dauphins sauvages de la baie Emu.

A Adélaïde, il va rencontrer Gavin Wanganeen, une légende de la ligue australienne de football qui se consacre aujourd'hui à l'art. Il puise dans ses origines aborigènes ses sources d'inspiration.

Puis à quelques encablures de Hobart, Ismaël fait connaissance avec Adam, un gastronome passionné par les conserves de légumes fermentés. Ensemble, ils partent pour un road trip vers l'île Bruny.

Une autre étape s'avère incontournable, Cradle Mountain, un parc national situé au centre de la Tasmanie où le photographe Loïc Le Guilly se distingue par l'originalité de ses clichés de paysages nocturnes.

France 5 rediffusera ensuite le numéro « Les îles du Ponant : de Belle Île a Ouessant ».

Relativement difficiles d'accès, dans la Manche et l'océan Atlantique, les îles du Ponant sont des trésors de nature sauvage pour leurs habitants et visiteurs. Populaires l'été, elles sont plus intimes le reste de l'année. Agriculture, écologie, services élémentaires, les insulaires s'organisent afin d'assurer la préservation de leur quotidien, d'un mode de vie qui leur est souvent envié, loin du tumulte de la terre ferme.

Dans les airs, à terre ou en mer, Tiga va découvrir les plus beaux visages de ces « îles du vent d'ouest ». Dans ces petits coins de terre, on découvre une nature parfois aussi rude que les caractères de ses habitants, mais où la solidarité et la convivialité sont un art de vivre...

Les reportages diffusés au cours de l'émission :