“Voyage au centre de la mémoire” avec Michel Cymes et Faustine Bollaert, mardi 21 septembre sur France 2

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, France 2 proposera, mardi 21 septembre à 21:05, un “Voyage au centre de la mémoire” en compagnie de Michel Cymes et Faustine Bollaert.

Cette année encore, les antennes de France Télévisions se mobilisent le 21 septembre à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Point d’orgue de ce nouvel engagement du groupe : une soirée spéciale sur France 2, portée par Faustine Bollaert et Michel Cymes, qui offrira un voyage exceptionnel au centre de la mémoire.

Tout au long de la journée, les magazines, les jeux et les éditions d’information de France Télévisions apporteront leur contribution à ce dispositif pour mieux comprendre et mieux lutter contre cette maladie, aux côtés notamment de la Fondation pour la recherche médicale (FRM).

Cette grande soirée, réalisée en soutien à la Fondation Recherche Alzheimer, est présentée par Michel Cymes et Faustine Bollaert, accompagnés du mentaliste Fabien Olicard, pour sensibiliser et mobiliser le public pour la recherche sur cette maladie. En France, 1,3 million de personnes y sont confrontées.

La mémoire est une incroyable fonction de notre cerveau qui renferme l'histoire intime de chacun d'entre nous et définit qui nous sommes. Mais comment fonctionne-t-elle exactement ?

En première partie de soirée, Faustine Bollaert et Michel Cymes, accompagnés de Fabien Olicard, partent à la rencontre de personnalités, de scientifiques et de malades pour découvrir cette fascinante et complexe fonction de notre cerveau qu'est la mémoire.

Michel Cymes nous explique ses mécanismes et rencontre de grands scientifiques qui nous aident à comprendre comment la maladie d'Alzheimer modifie l'ensemble du cerveau.

Faustine Bollaert, grâce à son écoute bienveillante et attentive, recueille d'exceptionnels témoignages de malades, de leurs proches pour comprendre ce qu'ils ressentent et à quoi ressemble leur quotidien.

Fabien Olicard, célèbre mentaliste passionné par les mystères du cerveau, nous montre les capacités insoupçonnées de notre mémoire.

Ils sont accompagnés par des personnalités qui ont accepté de se prêter à des expériences étonnantes : Tom Villa, Amandine Petit (Miss France 2021) et François Berléand.

En seconde partie de soirée, Michel Cymes et Faustine Bollaert accompagnés de Fabien Olicard retrouvent en plateau des personnalités, des scientifiques et des personnes atteintes de cette pathologie pour faire le point sur l’avancée de la recherche.

Les téléspectateurs peuvent faire un don à la Fondation Recherche Alzheimer en composant le 92 922.