“Envoyé Spécial” jeudi 9 septembre sur France 2 : les reportages au sommaire

Jeudi 9 septembre à 21:05, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Des hommes et des algues

Clément Le Goff a enquêté sur les terres de son enfance, à Hillion dans les Côtes-d’Armor. Cela fait un demi-siècle que le phénomène se répète chaque année en été.

À chaque marée, les algues vertes s’échouent, par centaines de tonnes, la moitié des algues vertes de toute la Bretagne, est concentrée ici, dans la baie de Saint-Brieuc.

Là où il a grandi. Elles recouvrent le sable des plages, défigurent le paysage et empoisonnent la vie des habitants.

Car on le sait aujourd’hui, au-delà des mauvaises odeurs, ces algues dégagent un gaz toxique, mortel à haute dose.

Pourquoi ici ? Et pourquoi le phénomène n’a-t-il jamais été endigué ?

Enquête d’un enfant du pays devenu reporter à Envoyé Spécial.

Un reportage de Clément Le Goff, Mathieu Birden et Jean-Luc Cesco.

Liban : un pays en faillite

L’an dernier, le Liban a vécu une des pires catastrophes de son histoire. Mais le pire n’est-il pas encore à venir ? Plus d’électricité, plus d’argent dans les banques, des salaires non versés, le pays s’effondre.

Des vies sont en danger. Dans les hôpitaux, on arrête les respirateurs. Les malades sous dialyse ou atteints de cancer ne sont plus correctement pris en charge. Les médecins et les familles appellent au secours.

L'envoyée spéciale du magazine Raphaële Schapira a vécu ces moments très éprouvants au côté de la population. Une épreuve de plus, l’épreuve de trop ?

Un reportage de Raphaële Schapira et Guillaume Beaufils.

Anti-passe: le virus de la division

Pour ou contre le passe- sanitaire ? C’est la question qui a déchiré les familles tout l’été. Alors que des milliers d’opposants descendent dans la rue tous les samedis, Envoyé Spécial a voulu comprendre qui sont les anti- passe. Qu’est- ce qui les pousse à se mettre en marge de la société ? Une de nos équipes s’est immergée dans cette France que le passeport vaccinal divise.

Un reportage de Yannick Sanchez, Eloüen Martin et Gianni Collot.

L’invité « Embarqué »

A 6 jours du début du procès des attentats du 13 Novembre 2015 à Paris Daniel Psenny sera l’invité d’Elise Lucet.

Ce journaliste du Monde a filmé l’attentat contre le Bataclan depuis la fenêtre de son appartement. Atteint d’une balle en portant secours à un homme grièvement il témoigne à la fois comme victime mais aussi comme témoin de cet évènement qui a changé sa vie et marqué le monde.