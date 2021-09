“Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” : affaire Agnès Le Roux, samedi 11 septembre sur France 2

Samedi 11 septembre à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” qui sera consacré cette semaine à l'affaire Agnès Le Roux.

C’est l’une des affaires les plus longues et les plus troubles de l’histoire criminelle française. Une tragédie familiale dans le cadre glamour de la Côte d’Azur et de ses casinos.

En octobre 77, Agnès Le Roux, l’héritière d’un grand établissement de jeux niçois disparaît. Le principal suspect Maurice Agnelet est son amant, un avocat manipulateur et influent. La justice le soupçonne de l’avoir assassinée pour détourner sa fortune.

Mais les éléments matériels sont maigres et l’affaire va durer 37 ans. Il faudra attendre un extraordinaire coup de théâtre pour mettre un point final à cette énigme…

Une enquête d’Eloïse Fagard.