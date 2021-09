“C ce soir” jeudi 9 septembre : les invités reçus par Thomas Snegaroff sur France 5

Jeudi 9 septembre à 22:35, Thomas Snegaroff vous donne rendez-vous sur France 5 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C ce soir”. Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

“C ce soir” est un talk où les idées sont les vedettes, une émission qui privilégie le sens à la polémique.

Chaque soir, Karim Rissouli (du lundi au mercredi) et Thomas Snegaroff (le jeudi), accompagné de Laure Adler, romancière, essayiste, journaliste à France Inter et Camille Diao, journaliste notamment à France culture, reçoit un intellectuel, un artiste engagé qui débattra avec l'équipe et d'autres invités.

Au sommaire du jeudi 9 septembre 2021 :

Thomas Snegaroff reçoit : Eric Fottorino, journaliste.

La rencontre avec :

Negar Haeri, avocate de la famille de Shaina.

Loubna Meliane, cofondatrice de l’association « Ni putes ni soumises ».

Le débat du soir : 11 Septembre : peut-on vaincre le terrorisme par la guerre ?

Les invités :

Elie Tenenbaum, chercheur et directeur de l’IFRI.

Sylvie Kauffmann, éditorialiste au journal Le Monde.

Michel Goya, historien et ancien militaire.