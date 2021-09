“Nous, les Européens” : « La passion de l’expresso », dimanche 12 septembre sur France 3

Dimanche 12 septembre à 10:40, le magazine “Nous, les Européens” fera sa rentrée sur France 3 avec un nouveau visage, Eléonore Gay qui succède à Francis Letellier. Thème de ce premier numéro de la saison : « La passion de l’expresso ».

Direction l’Italie, avec une émission consacrée aux bonnes pratiques alimentaires.

En réaction aux fast-foods, l’Italie a lancé le mouvement international : Slow Food, qui promeut le retour aux saveurs authentiques, l’apprentissage de la gastronomie, des terroirs et l’éducation des papilles.

Les plateaux sont tournés dans des coopératives de jambon et de Parmesan autour de Parme et Modène. Nous partirons à la rencontre de Massimo Bottura, chef triplement étoilé au guide Michelin. Son restaurant, L’Osteria Francescana, a été deux fois élu meilleur restaurant au monde. Il se bat pour qu’une cuisine de qualité ne soit pas réservée qu’à une poignée de privilégiés. Massimo Bottura est également, le fondateur de plusieurs restaurants solidaires, qui offrent des repas aux sans-abris et luttent contre le gaspillage alimentaire.

Le reportage de l’émission sera également consacré à l’expresso italien, candidat au patrimoine mondial de l’Unesco. Il est signé Frédérique Maillard Laudisa et Giona Messina.

Ce numéro sera rediffusé jeudi prochain sur France 2 après le magazine “Complément d'enquête”.