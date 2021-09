“La grande librairie” mercredi 15 septembre : spéciale New York, les invités reçus par François Busnel sur France 5

François Busnel vous offre une émission exceptionnelle le mercredi 15 septembre 2021 à 20:55 sur France 5. Cette semaine, “La grande librairie” met le cap sur New York.

Cap sur New York City, la ville qui ne dort jamais, à bord d’un taxi jaune, à la rencontre de la fine fleur de la littérature new-yorkaise contemporaine. Ses écrivains vont vous surprendre et vous faire découvrir une ville que vous ne connaissez peut-être pas.

Rendez-vous avec Patti Smith ( « L’année du singe » et « Just Kids » - Gallimard) dans le mythique studio d’enregistrement Electric Lady à Manhattan et avec la révélation de cette rentrée littéraire Kate Reed Petty (« True story » – Éditions Gallmeister) ;

Direction les quartiers chics de Brooklyn en compagnie de Nicole Krauss (« Être un homme » - Éditions de L’Olivier) et ses quartiers populaires : Red Hook avec James Mc Bride (« Deacon King Kong » – Éditions Gallmeister) et Gravesend avec William Boyle (« La Cité des Marges » – Éditions Gallmeister).

Sans oublier le meilleur des guides, Benoit Cohen, chauffeur de taxi devenu écrivain, auteur de « Yellow Cab » (J’ai lu).