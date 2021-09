“C ce soir” jeudi 16 septembre : les invités reçus par Thomas Snegaroff sur France 5

Jeudi 16 septembre à 22:35, Thomas Snegaroff vous donne rendez-vous sur France 5 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C ce soir”. Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

“C ce soir” est un talk où les idées sont les vedettes, une émission qui privilégie le sens à la polémique.

Chaque soir, Karim Rissouli (du lundi au mercredi) et Thomas Snegaroff (le jeudi), accompagné de Laure Adler, romancière, essayiste, journaliste à France Inter et Camille Diao, journaliste notamment à France culture, reçoit un intellectuel, un artiste engagé qui débattra avec l'équipe et d'autres invités.

Au sommaire du jeudi 16 septembre 2021 :

Thomas Snegaroff reçoit : André Comte-Sponville, philosophe.

Le débat du soir : La liberté est-elle le nouveau slogan des populistes ?

Les invités :

Ludivine Bantigny, historienne.

Monique Dagnaud, sociologue.

Gaspard Koenig, philosophe.