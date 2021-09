“66 Minutes” dimanche 19 septembre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 19 septembre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les secrets de la Tour Eiffel

C'est le monument payant le plus visité au monde, la Tour Eiffel qui a rouvert ses portes au mois de juillet dernier attend avec impatience le retour massif des touristes étrangers. Dans 66 minutes, visite guidée exceptionnelle dans les secrets de la Tour Eiffel en ce week-end de Journées du Patrimoine.

La folie tatouage ne s'arrête pas

Il en existe de toutes sortes, de toutes les couleurs. Depuis une dizaine d'années le tatouage est partout et ça ne s'arrête pas : 20% des français y ont succombé et aujourd'hui les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se faire tatouer.

66 Minutes Grand Format

Le reportage diffusé cette semaine n'a pas encore été dévoilé par M6. Cet article sera donc réactualisé dans le courant de la journée de dimanche.