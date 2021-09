“Secrets de conso” : dévoile les secrets de McDonald's, jeudi 23 septembre sur RMC Story

Jeudi 23 septembre à 21:05, Hapsatou Sy vous proposera de suivre sur RMC Story un nouveau numéro du magazine “Secrets de conso” dont le thème sera cette semaine : « Les secrets de McDonald's ».

Vous pensiez connaitre McDonald's ? Détrompez-vous !

Ce documentaire revient sur les plus incroyables secrets de l’entreprise McDonald's, ou comment ce simple restaurant de burgers tenu par les frères MacDonald est devenu la chaine de fastfood la plus prospère et connue dans le monde !

A la suite de cet inédit, RMC Story rediffusera le numéro de “Secrets de conso” consacré à IKEA .

Grâce à ses prix bas, l’enseigne suédoise IKEA est devenue le leader du meuble. Chaque année, 680 millions de personnes à travers le monde y font leurs emplettes. Mais la marque est aussi l’une des entreprises les plus secrètes.

Des usines de fabrication, aux magasins, en passant par le très secret département « design » et aux stratégies de vente ; découvrez les dessous de l’enseigne de meubles la plus connue au monde.