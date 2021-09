“Echappées Belles” : « La Riviera italienne », samedi 25 septembre France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 25 à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Jérôme Pitorin vous propose de découvrir la Riviera italienne.

Jérôme Pitorin emmène le téléspectateur sur la Riviera italienne, découvrir avec lui des propriétés luxueuses, des jardins d'exception, des petits villages de pêcheurs aux façades colorées sans oublier la gastronomie locale.

Bordant la mer du même nom, la région de Ligurie possède des sites remarquables terrestres et aquatiques, mais également un patrimoine végétal que nombreux habitants s'efforcent de préserver.

Les reportages diffusés :

Ligurie, un air de Dolce Vita

Du jardin à l'assiette

Gênes, foyer mythique de la Vespa

La vie aquatique

Des jardiniers acrobates

En Ligurie, on cultive le lien social.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Égypte, au fil du Nil ».

Le long du Nil, Sophie Jovillard emprunte pour le découvrir une dahabiya, un voilier semblable à celui qu'empruntait les grands voyageurs entre 1850 et 1920.

Du Nil aux pyramides, de la vallée du Nil jusqu'au Caire, la ville qui ne dort jamais, elle rencontre les habitants, les jeunes et les femmes. On les dits prompts à l'humour, chaleureux, mais aussi fiers et durs.

Dans cette émission Sophie plonge dans les paradoxes du "Helwa Ya Baladi", le beau pays que chantait Dalida.