“C Politique” dimanche 26 septembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 26 septembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Edwy Plenel, co-fondateur de Mediapart. Sur le terrain > Faut-il déboulonner Napoléon ?

Invitée : Catherine Morin Dessailly, sénatrice Union centriste de Seine-Maritime. En coulisse > Les écologistes face au pouvoir Invitée : Camille Etienne, activiste pour le climat et la justice sociale. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Droite : une famille politique au bord de la crise de nerfs ? Invités : Pierre-Henri Tavoillot, philosophe. Nelly Garnier, conseillère Les Républicains de Paris. Jérôme Jaffré, politologue. Eric Anceau, historien. Inceste : Comment briser le silence ?

Invités : Edouard Durand, juge pour enfant. Sylvaine Garcia, auteure de « Dénonce mon père ».