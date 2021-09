“Nous, les Européens” « Islande, les pionniers du Nord », dimanche 26 septembre sur France 3

Dimanche 26 septembre à 10:40, Eléonore Gay vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous les Européens” qui nous emmène cette semaine en Islande.

Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction l’Islande, devenue le premier pays au monde à bénéficier d’une énergie 100% renouvelable grâce à l’utilisation de ses ressources naturelles avec la géothermie, l’hydraulique…

La plus grande île volcanique au monde vise la neutralité carbone en 2040, dix ans avant l’Union européenne. Et la "Terre de glace" est aussi le pays numéro 1 pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Une référence en matière de parité

Le grand reportage

L’Islande est le premier pays au monde à avoir élu au suffrage universel une femme chef de l’Etat, à nommer chef de gouvernement une homosexuelle assumée, et à instaurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en janvier 2018. Quelles sont les recettes de cette république parlementaire pour être devenue une référence en matière de parité ? Tout est-il définitivement acquis ?

Un reportage d'Hélène Hug et Guillaume Beaufils.

Les invités :