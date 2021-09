“66 Minutes” dimanche 26 septembre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 26 septembre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Porte bonheur et Gris-Gris : tout le monde s'y met

Provoquer la chance ou se protéger des mauvaises ondes, ces petits objets porte-bonheur sont partout. Pierres, pendules, amulettes, près de la moitié des Français se disent superstitieux et son accros à leurs gris-gris.

Papier peint : de ringard à tendance

On le pensait rangé au rayon des oubliettes : le papier peint fait un retour fracassant dans nos maison. Ses ventes ont augmenté de 30% et il est devenu la star des réseaux sociaux et des magazines de déco.

Pharmacies : la nouvelle cible des braqueurs

Avec les différents confinements, les braquages de pharmacies ont explosé en France. Proie facile pour des cambrioleurs très organisés, les pharmaciens vivent aujourd'hui dans une angoisse permanente.

Focaccia : le pain venu d'Italie

Ce pain plat et moelleux agrémenté d'un filet d'huile d'olive vient d'Italie. La Focaccia envahi nos boulangeries et certains la décline même en sandwich.

66 Minutes Grand Format

Le reportage n'a pas encore été communiqué par M6. Cet article sera donc réatualisé dans le courant de la journée, avant la diffusion du magazine, si la chaîne dévoile son contenu.