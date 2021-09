“C à vous” mercredi 29 septembre : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mercredi 29 septembre à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Hommage national à Maxime Blasco, soldat mort en opération au Mali, avec le Colonel Pascal Ianni, colonel de l’armée de Terre et porte-parole de l’état-major des armées.

La France a gagné le Bocuse d’Or, une première depuis 2013 ! Avec :

Davy Tissot, chef cuisinier, meilleur ouvrier de France, Bocuse d’Or 2021.

Arthur Debray, commis, il a remporté le Bocuse d’Or 2021 avec son chef Davy Tissot.

Laurent Mariotte, journaliste et chroniqueur culinaire, auteur de “Mieux manger sans se ruiner” aux éditions Solar.

C à vous, la suite

Gérard Lenorman pour son album “Le goût du bonheur” qui sort le 8 octobre. Il interprètera plusieurs de ses titres en fin d’émission.

Au dîner, Alex Lutz et Audrey Lamy présenteront le film “La vengeance au triple galop” réalisé par Alex Lutz et Arthur Sanigou et diffusé le 4 octobre à 21h sur CANAL+.