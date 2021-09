“Echappées Belles” : « Sénégal, voyage en Casamance », samedi 2 octobre sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 2 octobre à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Ismaël Khelifa vous emmène au Sénégal.

Considérée par beaucoup comme la plus belle région du Sénégal, la Casamance qui tire son nom d'un fleuve est située au sud-ouest du Sénégal, entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Le « grenier du Sénégal » tient sa richesse de terres fertiles et d'une végétation tropicale. Son fleuve et ses affluents nourrissent les rizières et les villages.

Pour son nouveau voyage au Sénégal, Ismaël Khelifa va partir à la découverte de cette région exceptionnelle. La Casamance a tous les atouts d'un petit paradis : l'île de Carabane en est la carte postale et les iles de Karones sont étonnantes pour leur épaisse mangrove. Il rencontrera la jeune génération, qui agit positivement pour faire prospérer la Casamance...

Parce que l’essence même de cette émission repose sur le partage, la découverte, l’échange, Ismaël vous emmènera avec lui, rencontrer Moutarou, ce petit garçon de 8 ans, qu’il parraine depuis 2 ans, et avec qui il a eu la chance de partager quelques heures, dans le village de Pata.

Moutarou représente bien le grand enjeu du Sénégal : quel est le présent ? Quel est l'avenir de ce pays ? où plus d'un Sénégalais sur deux a moins de 20 ans.

Les Casamançais pleins d'espoir se racontent. Qu'est-ce qui motive la jeunesse de Casamance à rester sur ce territoire enclavé ? Où trouve-t-elle son espoir et sa ferveur ? Comment les générations agissent et s'investissent pour l'avenir de cette région ?

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

La Casamance qui rayonne

Un lien fort avec la nature

La richesse de la biodiversité

L'influence des femmes

La petite noix qui aiguise l'appétit.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « La Réunion, île nature ».

Avec son vaste parc national protégé, l'île de la Réunion est un terrain de jeu de premier choix pour tous les amoureux d'activités en plein-air. Jérôme Pitorin débute son périple par la découverte de la ville de Saint-Paul…