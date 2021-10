“Enquête Exclusive” « Alexandre Benalla : révélations sur un ambitieux hors norme », dimanche 3 octobre sur M6

Dimanche 3 octobre à 23:05, Bernard de la Villardière vous proposera de suivre sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” consacré cette semaine à Alexandre Benalla.

C’est l’une des affaires au sommet de l’État les plus mystérieuses de ces dernières années ! Un personnage sulfureux, un feuilleton aux nombreux rebondissements et une vidéo choc : l’affaire Benalla a passionné la France en 2018. Va-t-elle enfin révéler ses secrets ?

Du 13 septembre au 1er octobre, l’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron à l’Élysée, comparait devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de « violences volontaires » et « d’utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques ».

Comment cet ancien proche du couple Macron, personnage trouble à l’ambition dévorante, a provoqué l’un des plus grands scandales d’État de l’histoire de la Vème République, allant jusqu’à remettre en cause la légitimité même du président de la République ?

Tout a commencé le 1er mai 2018. Alexandre Benalla, alors chargé de mission adjoint du chef de cabinet du Président, est filmé en train de violenter des manifestants à Paris venus défiler à l’occasion de la Fête du Travail. Longtemps étouffée, la vidéo ressurgit plusieurs mois après et provoque un scandale.

L’affaire déclenche l’ouverture de plusieurs informations judiciaires ainsi que la création de deux commissions d’enquête parlementaires, à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Mais ce n’est pas tout ! Il y aura aussi le déménagement suspect du coffre-fort d’Alexandre Benalla, contenant selon certaines sources des dossiers très compromettants, et son comportement, toujours étrange, alimentant nombre de fantasmes.

Pendant des mois, les journalistes du magazine “Enquête Exclusive” ont enquêté sur ce personnage hors norme. Lors de cette enquête, ils sont allés de découverte en découverte. Corruption, blanchiment d’argent ou encore soupçons de relations étroites avec le Kremlin… Résultat : il n’y a pas une, mais plusieurs affaires Benalla.

Les équipes du magzine “Enquête Exclusive” ont recueilli aussi des témoignages exclusifs et saisissants de ses anciens collaborateurs à l’Élysée, de ses proches et de ses amis les plus fidèles… Notamment celui de Vincent Crase, son mentor et associé de tout temps. Il a accepté de se confier pour la toute première fois devant la caméra. Tous, sans exception, dépeignent le portrait d’un homme malin, ambitieux et prêt à tout pour assouvir sa soif de pouvoir.

Enquête sur Alexandre Benalla, l’enfant d’Évreux (Eure), à l’origine de l’un des plus grands scandales d’État de la Ve République. L’affaire Benalla va-t-elle enfin révéler ses secrets ?