“M comme maison” : spéciale Côte d'Azur dimanche 3 octobre sur C8 avec Stéphane Thébaut

Stéphane Thébaut vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 3 octobre à 19:15 pour un nouveau numéro du magazine “M comme maison” qui prend encrage cette semaine en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Nous aurons la chance de profiter de l’arrière-pays et du charme de ses différents villages comme Vence et Vallauris, ou encore Mandelieu-La Napoule proche du bord de mer…

De beaux paysages en perspective et comme toujours de belles visites et rencontres !

Visite

Stéphane fera la visite du Moulin de Boursac, un moulin du 14e siècle, situé tout près du coeur historique de Vence et entièrement rénové par ses propriétaires, Damien et Samantha, qui en ont fait une charmante maison d’hôtes.

Artisanat

Stéphane Thebaut ira à la rencontre de Thomas et Nicolas, ferronneriés d’art ayant un atelier de plus de 1000m² au coeur duquel ils donnent forme à de multiples projets puis Denis, marbrier à Cagnes-sur-Mer qui a eu l’idée de lancer une collection d’objets de décoration à partir de chutes de roches, de granit ou de marbre non utilisées.

Rencontre

Stéphane fera la connaissance de Frédéric, architecte d’intérieur à Mandelieu-La Napoule, une ville située en bordure de la baie de Cannes, entre Théoule-sur-Mer et Saint-Raphaël… Comme ses voisines elle offre de nombreux paysages : mer, forêts de mimosas, marinas et port de plaisance. L’architecte nous fera découvrir son intérieur, un très bel appartement avec terrasse, mais aussi ses adresses déco.