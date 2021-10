“C Politique” dimanche 3 octobre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 3 octobre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Johann Chapoutot, historien. Page consacrée au complotisme : une croyance qui menace la démocratie Invité : Gérald Bronner, sociologue. Le Document > La guerre des éoliennes Invités : Jean-François Julliard, président de Green Peace France. Brigitte Pistre, mairesse de Frazé (Eure-et-Loir) C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La France doit-elle se retirer du Sahel ? Invités : Michel Goya, ancien militaire. Niagale Bagayoko, présidente de l’ASSN. Antoine Glaser, spécialiste de l’Afrique. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée au ministère des Armées. Sur le terrain > Dans une salle de shoot à Strasbourg Invités : Fabrice Olivet, membre de l’association ASUD Marion Angelosanto, riveraine du quartier des Quatre-Temps à Pantin.