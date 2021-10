“90' Enquêtes” « PV, radars, fourrière : conducteurs au bord de la crise de nerfs ! », mardi 5 octobre sur TMC

Mardi 5 octobre à 21:15, Tatiana Silva vous proposera un nouvel inédit du magazine “90' Enquêtes” : « PV, radars, fourrière : conducteurs au bord de la crise de nerfs ! ».

Circulation limitée à 30 km/h, stationnement payant pour les 2 roues, flambée du prix des contraventions. A Paris, comme dans beaucoup de centres-villes, les voitures et autres motos ne sont plus les bienvenues : priorité aux piétons et aux vélos.

En moyenne, dix PV sont dressés chaque seconde en France. Une grande majorité pour mauvais stationnement. Résultat : les fourrières tournent à plein régime. Scooters et automobilistes sont au bord de la crise de nerfs ! D'autant que les policiers ne sont plus les seuls à les tenir à l'œil. Aujourd'hui, des applications mobiles permettent aux riverains de signaler toute incivilité en bas de chez eux. Vous allez découvrir ces habitants qui dénoncent les automobilistes à la chaîne.

“90' Enquêtes” a aussi enquêté sur la grogne de plus en plus de Français contre ces nouvelles voitures radars. C’est la nouvelle arme anti-chauffards de l'Etat. Difficile de repérer ces voitures banalisées qui sillonnent nos routes et distribuent les amendes en rafale. Alors, pour se défendre, les conducteurs se regroupent. Sur internet certains sites rassemblent plus de 200 000 abonnés prêts à signaler tous les radars qu'ils croisent. D'autres usagers font appel à des avocats spécialisés. Moyennant 50 euros, ils vous promettent de sauver votre permis à tous les coups. La promesse est-elle tenue ? Nous avons suivi l’un des rois de ce nouveau business.

Enfin, vous découvrirez que nous sommes nombreux à opter pour une solution radicale : abandonner sa voiture et louer à la demande pour une heure ou un week-end. Simple, rapide et pas cher, la location entre particuliers explose. Et certains petits malins en profitent pour gagner de petites fortunes…