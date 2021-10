“66 Minutes” dimanche 3 octobre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 3 octobre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Bocuse d'or : les secrets de la victoire française

Ce sont un peu les jeux olympiques de la cuisine : les Bocuse d'or a sacré cette année pour la première fois depuis 2013 un chef français, Davy Tissot. “66 minutes” était à ses côtés au coeur du sacre tricolore.

Juge des enfants : le poids de l'intime convistion

En France 1 enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. C'est un constat terrible que tentent de combattre les juges pour enfants. “66 minutes” a obtenu une autorisation exceptionnelle pour suivre au plus près le travail d'un magistrat au tribunal de Beauvais (60). Un quotidien où son jugement peut être lourd de conséquences.

66 Minutes Grand Format

Au royaume de la gastronomie

C'était la 20ème édition du SIRHA à Lyon, le Salon de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation. 2000 exposants au rendez-vous la semaine dernière, et au menu, les dernières nouveautés, les tendances de demain et de multiples concours culinaires.