“Le monde de Jamy” : « Quand nos volcans se déchaînent » mercredi 6 octobre sur France 3

Dans le cadre de la Fête de la Science, qui se déroulera du 1er au 11 octobre, France 3 proposera mercredi 6 octobre à 21:05 un numéro du magazine “Le monde de Jamy” consacré aux volcans.

Dans ce nouveau numéro du “Monde de Jamy”, Jamy Gourmaud part en mission sur l’île de La Réunion, avec les scientifiques qui surveillent le piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs du globe. Il se rend également au Nicaragua pour participer à une expédition exceptionnelle, menée par des volcanologues de l’Université Clermont-Auvergne. Objectif : explorer l’un des rares volcans qui abritent un lac de lave, le Masaya, surnommé « la Bouche de l’enfer ».

Jamy et les scientifiques descendent à l’intérieur du cratère pour faire des prélèvements de gaz et examiner de près ce volcan explosif qui représente un risque majeur pour le centre économique du pays.

Les volcans menacent plus de 800 millions de personnes dans le monde, exposées aux coulées de lave, aux nuées ardentes ou aux tsunamis volcaniques. La France, avec ses dangereux volcans explosifs d’Outre-mer, est en première ligne face à ces risques. Elle est aussi à la pointe de la volcanologie.

Nous allons voir comment, aujourd'hui, on réussit à anticiper les éruptions et le trajet des coulées de lave qui peuvent menacer des villages. Mais un autre danger est plus difficile à prévoir : le risque d’effondrement du volcan, qui pourrait provoquer un cataclysme.

Enfin, un peu d’histoire… Jamy nous replonge dans l’éruption la plus meurtrière du XXe siècle, celle de la montagne Pelée, en 1902, qui a fait 29 000 morts. Une tragédie encore très présente dans les mémoires, d’autant que cette montagne de feu donne des signes de réveil.

Intervenants :

Aline Peltier, volcanologue, directrice de l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise. IPGP - Institut de physique du globe de Paris

Oryaëlle Chevrel, volcanologue, Laboratoire Magmas et Volcans, Université Clermont-Auvergne.

IRD – Institut de Recherche pour le Développement

Pierre-Jean Gauthier, volcanologue, Laboratoire Magmas et Volcans, Université Clermont-Auvergne – CNRS

Tanguy de Saint-Cyr, guide volcanologue – Aventure et Volcans

Rodolfo Alvarez, ingénieur, Alta Research.