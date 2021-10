“Complément d'enquête” : « Papa a tué maman » jeudi 7 octobre sur France 2

Jeudi 7 octobre à 23:00, Tristan Waleckx vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” : « Papa a tué maman ».

C’est la maison de leur enfance mais depuis 8 ans, c’est une maison « maudite » où personne ne devrait vivre à nouveau, selon Antoine et Mathieu. Un matin de mars 2013, dans la cuisine de ce pavillon normand, leur mère Christina est morte sous les coups de son conjoint. Antoine et Mathieu étaient adolescents au moment du drame et ne pourront jamais pardonner au meurtrier de leur mère. Paul, leur petit frère, n’avait lui que 7 ans. Aujourd’hui collégien, il n’a jamais cessé de rendre visite à son père condamné à 23 ans de prison car « c’est à peu près tout ce qu’il me reste de mes parents ».

Filles ou fils de meurtriers, orphelins de mère, comment grandissent ces enfants dont « papa a tué maman » ?

L’Etat est-il à la hauteur de la grande cause qu’il a déclarée pour ces jeunes victimes invisibles des féminicides ?

Quel lien conserver avec ce père emprisonné, désormais seul parent et que la justice ne prive pas toujours de son autorité parentale ?

Complément d’enquête a suivi la longue reconstruction de Mathieu, Antoine et Paul.

Deux ans après leur première interview, ces trois orphelins se sont de nouveau confiés à nos journalistes. Que sont-ils devenus depuis ?

Quelle adolescence, quelle vie, ont-ils pu reconstruire ?

Un reportage de Nathalie Sapena.