“Capital” « Foires et salons : le grand retour des bonnes affaires », dimanche 10 octobre sur M6

Dimanche 10 septembre à 21:05, Julien Courbet vous proposera de suivre sur M6 un nouvel inédit du magazine “Capital” consacré à la réouveture des foires et salons et au grand retour des bonnes affaires.

C’est l’une des plus fortes attentes de cette année sur le plan économique : le retour des foires et des salons ! D’un côté, des millions de Français en mal d’achat après des mois d’épargne forcée : 142 milliards d’euros attendent d’être dépensés ! De l’autre, des organisateurs et des commerçants dans les starting-blocks, après le coup d’arrêt porté par la Covid sur leur business.

En temps normal, 1 200 évènements de ce type se tiennent chaque année en France, attirant jusqu’à 23 millions de visiteurs. Un enjeu économique colossal puisqu’on estime à 34,5 milliards de flux d’affaires générés durant les foires et les salons. Sans compter les retombées économiques en termes d’hébergements, de restauration ou de transports qui se chiffrent à près de 6 milliards d’euros.

À Lessay dans la Manche (50), la petite ville de 2 000 habitants mise beaucoup sur sa foire. Elle accueille en à peine 3 jours jusqu’à 300 000 visiteurs et 1 500 exposants ! Vendeurs de voitures et de machines agricoles, déballeurs avec leurs gadgets en tous genres, producteurs locaux mais aussi restaurateurs qui espèrent sauver leur année après des mois de fermeture. Pour assurer la sécurité de sa foire, véritable vitrine pour la ville, la mairie va devoir faire face à des dépenses qui menacent l’équilibre de ses finances : des agents de sécurité qu’il faudra doubler cette année en raison des restrictions sanitaires jusqu’aux nombreux gendarmes que la municipalité devra elle-même financer.

Très loin du milieu agricole, à Villepinte, en région parisienne, le monde de la déco et du design se donne rendez-vous deux fois par an pour le salon Maison et Objet. C’est ici que les commerçants viennent acheter les objets de déco et d’ameublement que nous retrouverons dans les vitrines de nos magasins. Face à eux, près de 1 300 exposants attendus cette année. Des jeunes marques qui misent sur le salon pour faire décoller leur business, des artisans qui travaillent en famille mais aussi des grands fabricants qui espèrent signer jusqu’à 2 millions d’euros d’affaires. Cinq jours de business intense où se joue, deux fois par an, pas moins d’un milliard et demi de contrats en temps normal. Le record sera-t-il battu cette année ?

Les équipes de “Capital” sont rendues également à la foire exposition de La Rochelle en Charente-Maritime (17). Elles ont suivi des acheteurs et vendeurs de pergolas mais aussi des camelots ravis de pouvoir à nouveau, après une longue absence, déclamer à leur façon leurs précieux arguments de vente !

Que valent les super promos et les prix foires tant vantés par les exposants ? Y fait-on vraiment de bonnes affaires ? Quelles sont les méthodes secrètes des camelots en tous genres pour renouer avec les ventes ?