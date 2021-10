“C Politique” dimanche 10 octobre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 10 octobre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invitée : Béatrice Giblin, géographe et directrice de la revue de géopolitique Hérodote. Sur le terrain > La remise du Rapport Sauvé

Invitée : Soeur Véronique Margron, présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses en France. En coulisses > Présidentielle, l’appel de Grigny. Invités : Philippe Rio, maire de Grigny. Benoit Jimenez, maire UDI de Garges-lès-Gonesse C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Faut-il se déconnecter de Facebook ? Invités : Vanessa Lalo, psychologue clinicienne. Guy Birenbaum, journaliste. Eliette Abécassis, écrivaine. Damien Leloup, journaliste. Le document C Politique > Les thérapies de conversion.

Invités : Timothée de Rauglaudre, auteur de « Dieu est amour ». Jean-Michel Dunand, victime de thérapies de conversion.