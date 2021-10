“Affaire conclue” : le grand défi, mardi 12 octobre sur France 2 avec Sophie Davant

Mardi 12 octobre à 21:05 sur France 2, Sophie Davant vous proposera un nouveau numéro de son émission “Affaire conclue” depuis le Domaine de Chaalis.

Lors de notre dernier prime au Musée de l’air, les enchères ont pris leur envol pour atteindre des résultats de ventes stratosphériques grâce à un nouveau dispositif : « Le Grand défi » !

Ce n’est pas 7 acheteurs qui se battront pour remporter les enchères mais 14 !

7 nouveaux acheteurs présents juste pour l'émission (amateurs, passionnés, spécialisés dans un type d’objet ou un courant artistique) affronteront nos 7 acheteurs Caroline Margeridon, Damien Tison, Aurore Morisse, Stéphane Vanhandenhoven, Anne-Catherine Verwaerde, Laurent Journo et Caroline Pons.

Chacun des 7 nouveaux marchands pourra surenchérir et se mesurer à nos acheteurs, afin d’acquérir les objets présentés. C’est donc plus d’opportunités pour nos vendeurs mais aussi plus de compétitions pour nos acheteurs !

Mais ce n’est pas la seule surprise que vous réserve ce prime puisque Sophie Davant et toute l’équipe d’Affaire Conclue partent explorer avec vous le magnifique Domaine de Chaalis à 40 km de Paris, dans la forêt d’Ermenonville. Ce domaine est connu pour avoir été la demeure de la célèbre Nélie Jacquemart, portraitiste du Tout-Paris, sous le second empire, passionnée d’art et surtout grande collectionneuse.

Un lieu unique qui sert autant d’écrin à sa légendaire collection d’objets « meubles meublants, objets d’art, tableaux, marbres, bronzes, tapis et mobiliers » du monde entier que de lieu historique puisque se trouve dans ce domaine les ruines d’une abbaye cistercienne et une chapelle royale présentée comme la « Sixtine de l’Oise ».

Rendez vous avec des objets étonnants :

Une Statuette antique du IIIème siècles avant JC, une œuvre d’art naturelles dite « Gogotte » de – 30 000 ans à -50 000 ans environ mais aussi un guéridon signé Louis Majorelle ou encore une fontaine Vallauris et même une Renault Floride de 1961 !

Tous ces objets d’exception seront expertisés par les commissaires-priseurs : Harold Hessel, Enora Alix, Yves Cosqueric, Delphine Fremaux-Lejeune et vendus après des enchères passionnées lors de ce prime exceptionnel, le 7 septembre 2021 à 21:05 sur France 2.

Alors quel objet aura le plus de succès ? Quelles sommes phénoménales vont atteindre ces objets ? Parmi les 14 acheteurs de ce soir qui remportera ces ventes ?

Réponse, le 12 octobre à 21:05 sur France 2.

Initialement prévu à la diffusion le 7 septembre dernier, ce numéro a été déprogrammé en raison de l'hommage à Jean-Paul Belmondo.