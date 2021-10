“M comme maison” en Corse dimanche 17 octobre sur C8 avec Stéphane Thébaut

Stéphane Thébaut vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 17 octobre à 19:15 pour un nouveau numéro du magazine “M comme maison” qui nous emmène cette semaine en Corse.

“M comme maison” vous emmène cette semaine en Corse, la célèbre île de beauté que tant de pays nous envient.

Notre périple se déroulera dans le Sud. Un territoire aux paysages montagneux et au littoral exceptionnel avec de multitudes plages et criques paradisiaques. C’est aussi dans cette partie de l’île que se situent les très populaires villes de Bonifacio, Porto-Vecchio ou encore Sartène un peu plus dans les terres.

Visite du domaine de Murtoli



Stéphane nous fera découvrir, accompagné par Paul Canarelli et sa fille Santa, ce domaine au cadre bucolique où plusieurs bergeries ont été rénovées dans le respect de l’architecture traditionnelle. Plus récemment, un hôtel vient d’y être également créé, offrant suites et chambres de standing, toujours dans un esprit très authentique.

Artisanat

Stéphane fera la connaissance de Boris Ferrandi, designer de mobilier à partir de bois flotté récupéré sur l’île… Puis Ange-François Félix, artiste qui façonne des sculptures en acier à partir de toutes sortes de vieux outils, mécaniques et machines agricoles…

Rencontre

Stéphane ira à la rencontre d'Antoine de Rocca. Il est propriétaire d’une ferme/auberge, à Levie sur les hauteurs de l’Alta Rocca, un lieu propice au repos et à la découverte de la vie de la ferme dans une ambiance typiquement Corse. Accompagné de son frère Jean-Baptiste, qui s’occupe des lieux, ils nous en font la visite.

“M comme maison” reviendra sur C8 le 7 novembre, il n'y aura pas d'émission les 24 & 31 octobre.