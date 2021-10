“Envie d'agir” de retour sur C8 le dimanche à 09:00 avec Jaleh Bradea dès le 17 octobre

Diffusée cet été tout au long du mois d'août, l'émission “Envie d'agir” présentée par Jaleh Bradea fait son retour tous les dimanches à 09:00 sur C8 à partir du 17 octobre.

Nombreux.es sont les citoyen.ne.s qui agissent chaque jour pour que le monde de demain soit meilleur que celui d’aujourd’hui.

Des femmes et des hommes qui font changer les choses, bouger les lignes, avec force et engagement. Cependant, on ne les voit pas, on ne les entend pas… pas assez en tout cas.

L’émission revient sur C8 pour leur offrir un moment privilégié où ils et elles viennent partager leur ENVIE D’AGIR. Que ce soit pour la planète, pour plus d’égalité des chances, contre des discriminations, le point commun de tous les invités est qu’ils et elles s’engagent pour que le monde tourne dans le bon sens.