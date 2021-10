“66 Minutes” dimanche 17 octobre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 17 octobre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Harissa : du piment dans la vie

Réveillez votre palais avec la harissa ! Cette purée de piment rouge qui évoque les rives de la Méditerranée d’où elle est originaire.Le condiment, qui s’est fait une place de choix dans les rayons des épiceries fines et dans les cuisines des grands chefs, est en fait une recette simple et ancestrale, 100 % tunisienne. Voyage au pays de l’une des sauces les plus relevées du monde.

66 Minutes Grand Format

Seattle : l'émeraude des États-Unis

Partez à la découverte du grand Nord-Ouest américain, et de sa ville emblématique : Seattle, l’émeraude des Etats-Unis. 66 Minutes vous emmène pour une virée entre lacs et montagnes dans un des berceaux de la High Tech, c’est la ville où ont grandi entre autres Amazon et Microsoft. Et ils sont très friands de savoir-faire typiquement français.