“Envoyé Spécial” jeudi 21 octobre sur France 2 : les reportages au sommaire

Jeudi 21 octobre à 21:05, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Quand vivre au pays devient trop cher

Dans les villes moyennes, les prix de l’immobilier flambent depuis la pandémie. C’est particulièrement le cas au Pays Basque. Certains accusent les citadins venus s’installer pour télétravailler au vert de faire monter les prix. Agences immobilières taguées, appartements occupés pour dénoncer les locations saisonnières, familles qui se réfugient au camping, car il n’y a plus rien à louer... Un des journalistes du magazine “Envoyé Spécial” est revenu dans son Pays Basque natal pour comprendre cette colère qui monte quand on n’a plus les moyens de vivre chez soi.

Un reportage de Yannick Sanchez, Elodie Delevoye et Matthieu Le Rue.

Je ne veux pas d'enfant

Alors que la natalité baisse en France depuis 5 ans, reportage sur les jeunes qui vont jusqu’à se faire stériliser parce qu’ils ne veulent pas d’enfants. En France, une clinique est spécialisée dans ces interventions chirurgicales. Individualisme ? Calcul économique ? Ou motivations environnementales ? Qu’est-ce qui pousse ces jeunes à faire un choix aussi radical ?

Un reportage de Perrine Bonnet Guillaume Beaufils et Roméo Cristien.