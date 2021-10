“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Clément Beaune ce 24 octobre sur France 3

Ce 17 octobre à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes.

Depuis quelques semaines, la hausse des prix de l’énergie et particulièrement du carburant, préoccupe les Français qui s’inquiètent pour leur pouvoir d’achat. Le gouvernement vient de faire un geste mais l’Elysée reste vigilant se souvenant que la colère des Gilets Jaunes est née de la création d’une taxe sur le carburant en 2018. L’Union européenne réfléchit aussi à contrer la flambée des prix. L'Europe chercherait aussi à protéger son marché intérieur avec l’idée d’une taxe carbone européenne.

Une Union européenne malmenée par la Pologne qui contexte la primauté de la règle communautaire sur le droit national. Agriculture, immigration, commerce, mais aussi valeurs communes sont aujourd’hui discutés par certains pays sur fond d’élections nationales et de populismes revendiqués.

C’est dans ce contexte que la France va prendre au 1er janvier 2022, la présidence du conseil de l’Union européenne et impulser un certain nombre de priorités. L’Europe, son "Plan Vert" et ses exigences seront-ils un atout pour un président de la République qui souhaiterait se représenter ?

Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes et proche d’Emmanuel Macron est aux avant-postes depuis plus d’un an. Il répondra aux questions de Francis Letellier et Nathalie Mauret éditorialiste au groupe de presse EBRA nous offrira sa "Carte Blanche".