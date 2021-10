“C Politique” dimanche 24 octobre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 24 octobre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invitée : Marie Dosé, avocate pénaliste. Sur le terrain > Pouvoir d’achat Invités : Yves Castera, artisan et animateur de la fédération des gilets jaunes. Patrick Vignal, député (LREM) de l’Hérault. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Où est la gauche ? Invités : David Djaïz, essayiste. Thierry Pech, directeur général de Terra Nova. Stéphanie Roza, chargée de recherche en philosophie politique au CNRS. Juliette Meadel, ancienne secrétaire d’État chargée de l’Aide aux victimes. Patrick Le Hyaric, ancien directeur de l’Humanité . A une semaine de la COP 26, C Politique reçoit : Hugo Clément, journaliste, qui proposera dimanche 24 octobre à 20:55 sur France 5 un nouveau numéro de “Sur le front” : « Sauvons nos plantes : elles disparaissent ! ». Pierre Descamp, biologiste marin.