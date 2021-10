“Affaires sensibles” « Affaire Alstom : une guerre secrète à 12 milliards d’euros », lundi 25 octobre sur France 2

Lundi 25 octobre à 22:50, Fabrice Drouelle vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Affaires sensibles” qui reviendra sur l'affaire Alstom.

En 2013, Frédéric Pierucci, un haut cadre d’Alstom, est arrêté par le FBI à sa descente d’avion.

C’est le point de départ d’un incroyable thriller judiciaire, industriel et politique. L’enjeu : le contrôle d’une des plus grandes entreprises françaises. Une guerre d’influence entre la France et les États-Unis qui verra s’opposer le puissant patron d’Alstom et le ministre de l’Économie de l’époque, Arnaud Montebourg.

“Affaires sensibles” rouvre l'enquête et lève le voile sur cette affaire...

Retour sur l'affaire

Frédéric Pierucci n’oubliera jamais son arrivée à New York le 14 avril 2013. À sa descente d’avion, des agents du FBI l’attendent pour le conduire en prison, où il va rester de longs mois…

Au cœur de cet imbroglio politico-financier : l’entreprise Alstom, qui l’emploie. Un fleuron français, dont la branche Énergie fabrique des centrales électriques et les turbines qui équipent nos centrales nucléaires. Une activité stratégique pour la France, qui aiguise aussi l’appétit du géant américain General Electric. Des tractations sont secrètement en cours entre le patron d’Alstom et General Electric pour vendre une partie de l’entreprise.

Le savoir-faire français en matière nucléaire cédé aux Américains, dans le dos de l’État ?

Le ministre de l’Économie de l’époque, Arnaud Montebourg, ne veut pas en entendre parler. D’autant que les conditions de la négociation soulèvent des interrogations : l’arrestation de Pierucci et les poursuites judiciaires à l’encontre d’Alstom aux États-Unis sont-elles une simple coïncidence ? Les Américains tenteraient-ils de faire pression sur les dirigeants du groupe ?

Pour ce 2ème numéro d’“Affaires sensibles”, les principaux acteurs de ce thriller économique ont accepté de lever le voile sur l’affaire Alstom.

Arnaud Montebourg, le bouillant ministre de l’Économie et du Redressement productif (interview réalisée en février), Patrick Kron, le redouté patron d’Alstom, Manuel Valls, fraîchement nommé Premier ministre quand l'affaire éclate, l’avocat américain d’Alstom, et Frédéric Pierucci, victime collatérale de cette vente controversée, racontent les dessous de ce rocambolesque épisode de guerre économique entre la France et les États-Unis.

Une enquête de Sylvain Pak et Gaël Hubert (Capa).

Une "Affaire sensible" de retour dans l'actu ?

Cette affaire pourrait bien connaître dans les prochains jours son ultime rebondissement, avec le projet de rachat d’une partie de General Electric par… EDF.

L'affaire Alstom résonne avec les angoisses hexagonales actuelles, la peur du déclin français, la crainte de la désindustrialisation, qui seront au cœur de la campagne électorale. Avec, parmi les candidats à la présidentielle fraîchement déclarés, un certain… Arnaud Montebourg.

L'invité en plateau

Édouard Martin, ancien leader syndical du combat contre la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Florange et ancien député européen, sera l'invité de Fabrice Drouelle.