“Echappées Belles” : « Spéciale Martinique », l'aventure en partage avec Théo Curin, samedi 30 octobre sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir samedi 30 octobre à 20:50 sur France 5, le numéro du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa et Théo Curin nous emmènent vivre une formidable aventure humaine à la Martinique.

Exceptionnellement cette semaine, Ismaël Khelifa n’est pas seul aux commandes d’“Echappées Belles”, il est en compagnie de son ami, Théo Curin. Nageur paralympique, Théo s’est forgé un destin aussi éclatant que ses médailles. Il a essentiellement voyagé pour se rendre à des compétitions sportives. Cette fois, Ismaël lui offre l’opportunité de se glisser dans la peau d’un voyageur.

Ils nous font découvrir à tour de rôle, les somptueux paysages de la Martinique. Théo a choisi tout naturellement le côté mer, Ismaël attiré par les endroits plus reculés va vers l’intérieur des terres. Ils poursuivent le même but, rencontrer des personnalités inspirantes par la force de leur engagement.

Ils débutent ensemble leur périple sur l'une des plus belles plages, au Sud de l'île, celle des Salines. Théo présente à Ismaël, Coralie Balmy, une amie rencontrée lors des compétitions de natation.

Très investie dans la préservation de son île depuis sa réinstallation, Coralie souhaite leur montrer comment elle la protège. Mais d’abord, elle leur offre l’occasion de s’imprégner de la culture créole. Coralie les conduit vers la Maison du Bèlè où des chanteuses et des chanteurs, toutes générations confondues font vivre cet art traditionnel.



Puis Ismaël part rencontrer de jeunes agricultrices martiniquaises Karen et Céline ayant à cœur de cultiver des légumes de qualité qu’elles distribuent en circuit court.

De leur côté, Théo et Coralie prennent place à bord d’un vieux gréement et s’initient à son délicat maniement sous la houlette du capitaine Manu.

Théo et Ismaël se retrouvent dans un lieu chargé d’histoire, l’habitation Céron, une ancienne sucrerie dotée aujourd’hui d’un parc exceptionnel entretenu avec passion par Laurence.

C’est dans ce cadre qu’ils vont déguster une création culinaire d’Hugo, un jeune chef qui excelle dans l’art de sublimer les produits du terroir.

D'autres grands moments les attendent, la découverte pour Ismaël de l’étonnant écosystème des mangroves sur la presqu'île de la Caravelle, une grande 1ère pour Théo, plonger à proximité des tortues.

Ils terminent leurs Echappées Belles, en relevant ce qui est un défi pour eux deux, s’envoler en parapente mais avec à la clef, une très belle récompense, survoler le lagon.

Les sujets diffusés au cours de l'émission :

La Martinique, l’atout nature

Une culture créole très vivante

La nouvelle destinée de la banane

Une île, terre de sportives

Reportages réalisés par Camille de Brévent.

A la suite, France 5 rediffusera le numéro « Les Rocheuses, l'ouest sauvage ».

Du Colorado et ses montagnes majestueuses jusqu'au mythique parc du Yellowstone en plein cœur du Wyoming, Sophie Jovillard part à la découverte de l'immense barrière des Rocheuses, jouant un peu le rôle que les Alpes en Europe : une frontière entre États mais surtout un généreux château d'eau permettant de pourvoir en électricité les habitants. L'immense massif montagneux est en outre un remarquable réservoir de richesses minières et forestières, et chaque site est une invitation à la découverte.