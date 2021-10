“66 Minutes” dimanche 31 octobre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 31 octobre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Hausse des prix : la colère gronde



Les prix de l'essence, de l'électricité et du gaz explosent : les Français sont à nouveau confrontés à des fins de mois difficiles mais deux ans après et dans cette période post-covid un vaste conflit social peut-il éclater de nouveau ?

Le fait maison entre particuliers



C'est une idée de deux jeunes étudiants Lillois : ils ont lancé leur propre plate-forme de livraison de repas faits maison. Les plats ne sont pas concoctés par restaurateurs mais par des cuisiniers amateurs. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?



Les cartes qui rendent fou

C’est un phénomène mondial qui touche la France de plein fouet. Les ventes de cartes Pokémon atteignent des records. Il y avait les collectionneurs, il y a à présent les investisseurs. Les plus fanatiques d’entre eux sont au Japon, le pays d’où est issue la folie pour ces petites cartes qui font tourner les têtes.

66 Minutes Grand Format

Le marché des traditions



66 Minutes Grand Format vous emmène dans un lieu chargé d’histoire et haut en couleur, le marché Victor-Hugo de Toulouse. Primeurs, poissonniers, charcuteries, crèmeries, restaurants... Depuis plus de 120 ans, le ventre de la capitale occitane est un des plus hauts lieux des terroirs de France.