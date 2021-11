“Complément d'enquête” « Zemmour : Veni, Vidi, Vichy » jeudi 4 novembre sur France 2

Jeudi 4 novembre à 23:00, Tristan Waleckx consacrera un numéro du magazine “Complément d'enquête” au phénomène Eric Zemmour.

11h35 ! C’est le temps passé par Eric Zemmour en interview sur les plateaux TV et radio, ce dernier mois, d’après les calculs du journaliste Robin Andraca. A titre de comparaison, sur la même période, c’est 5 fois plus qu’Anne Hidalgo, 10 fois plus que Marine Le Pen !

Depuis la rentrée, c’est le polémiste qui donne le ton, fixe l’agenda. Après un débat avec Jean-Luc Mélenchon, il rêve désormais d’affronter Emmanuel Macron en direct. Certains sondages le donnent même au 2ème tour de la Présidentielle, alors qu’il n’est pas encore officiellement candidat !

Comment a-t-il réussi son coup ?

L’homme a été condamné par la justice pour « incitation à la haine raciale », il est accusé d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, il enchaîne les déclarations chocs sur les prénoms « français » et tente de réhabiliter Pétain et le régime de Vichy.

Complément d’enquête s’est penché sur le phénomène Zemmour. Que se cache-t-il derrière ses mots, son parcours ? Quels sont ses modèles, ses influences ? Quelle est sa méthode ? Quelle sont ses zones d’ombre ?

Complément d’enquête sur le « projet Z » à suivre jeudi 4 novembre sur France 2.