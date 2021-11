“Des racines et des ailes” : « Le goût du Québec », mercredi 10 novembre sur France 3

Mercredi 10 novembre à 21:05 sur France 3, Carole Gaessler présentera sur France 3 un nouvel inédit de la collection « Passion patrimoine » du magazine “Des racines & des ailes” qui vous fera voyager au Québec.

Carole Gaessler vous proposons de découvrir la ville de Québec jusqu’au Fjord-du-Saguenay, en plein hiver, puis à l’automne, au moment où la forêt se pare de couleurs.

L’historien et photographe Pierre Lahoud survole le Saint-Laurent, pris dans les glaces. Ses clichés aériens révèlent la beauté hivernale du fleuve et des sites historiques qui le bordent. Il nous emmène également dans le Vieux-Québec, fondé au XVIIe siècle. Les maisons les plus anciennes y ont été soigneusement restaurées.

À l’automne, Pierre, ardent défenseur du patrimoine québécois, nous fait découvrir des églises et un phare, sauvés de la destruction.

Félix Lambert exerce un métier unique en Amérique du Nord. Il déneige les toits particulièrement pentus du Vieux-Québec. Avec son équipe, ce drôle d’acrobate n’hésite pas à affronter le vide pour veiller sur le patrimoine de la ville.

Artère économique du Québec, le Saint-Laurent est l’une des voies navigables les plus dangereuses au monde. Le glaciologue Jonathan Delisle part en mission deux fois par jour à bord d’un hélicoptère de la Garde côtière canadienne. Jonathan guide le commandant du brise-glace vers les blocs les plus menaçants, pour qu’il puisse les fendre et ainsi libérer le passage sur le fleuve.

Le fjord du Saguenay est l’un des sites les plus majestueux du Québec. Rémi Aubin habite dans une petite ville située sur les bords du fjord. Ce pêcheur passionné installe chaque année sa cabane dans un village éphémère, posé sur la banquise. Il creuse un trou dans la glace et y pratique la pêche blanche. Il est l’un des plus fervents défenseurs de cette tradition, qui aide les Québécois à supporter l’hiver.

Corentin Chaillon, garde du parc national du Fjord-du-Saguenay, est aussi un amoureux de ce territoire. L’hiver, il l’arpente dans des conditions extrêmes. L’automne, il recense les grands animaux, emblématiques des forêts canadiennes, comme les ours, les orignaux et les loups. Le fjord du Saguenay est aussi mondialement connu pour l’observation des baleines ainsi que des bélugas, des mammifères marins menacés de disparition.