“C Politique” dimanche 14 novembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 14 novembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : François Gemenne, chercheur au Fonds de la recherche scientifique.

Le document C Politique > Sénégal, Saint-Louis submergée par l'océan. Invité : Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace France C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Affaire PPDA : 8 femmes accusent Invités : Marine Turchi, journaliste à Mediapart. Jérôme Lefilliâtre, grand reporter à Liberation. #Metoomedias, elles témoignent contre PPDA dans CPolitique Invité : Emmanuelle Dancourt, journaliste. Muriel Reus, dirigeante de société. Hélène Devynck, scénariste. Cécile Delarue, journaliste.