“Enquêtes criminelles” « Léa Demagny : l’accident de la route cachait-il une exécution ? », mercredi 17 novembre sur W9

Mercredi 17 novembre à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” : « Léa Demagny : l’accident de la route cachait-il une exécution ? ».

14 septembre 2021, un peu avant 22 heures. Un drame vient de se produire sur la route départementale 916, à 35 kilomètres au nord d'Amiens (Somme). Léa Demagny, une aide-soignante de 23 ans, vient d’être fauchée par une voiture alors qu’elle regagnait à pied son domicile. Le choc a été violent. Le chauffard a pris la fuite… Malgré tout, un tel accident, en pleine ligne droite et sans la moindre trace de freinage, c’est très étrange… Et pour cause, il s’agirait d’une odieuse mise en scène. Dans son entourage, quelqu’un voulait se débarrasser de Léa et ne lui a laissé aucune chance.

Seul témoin de l’accident : le compagnon de Léa, Bernard Moulinier. Le jeune homme de 30 ans était à ses côtés et il s’en est sorti miraculeusement indemne. Lorsqu’il est interrogé juste après le drame, il ne mentionne pas que Léa avait une ennemie jurée : Laura, l’ex-femme de Bernard, la mère de son enfant. C’est pourtant de notoriété publique : amoureuse de Bernard depuis le lycée, cette dernière n’a jamais digéré la rupture, un an seulement après leur mariage. Et encore moins que Bernard refasse sa vie, avec une invitée présente le jour des noces...

Alors, l’ex-épouse aurait-elle voulu se venger de Léa ? Deux jours après le drame, la piste du crime d’une femme jalouse semble se confirmer : Bernard Moulinier se présente spontanément à la gendarmerie pour dénoncer son ex-femme. Selon lui, en allant la voir, il aurait découvert que sa voiture portait encore les stigmates de l’accident. Interrogée, Laura avoue… Seulement, il y a un problème : comment Laura pouvait-elle savoir où se trouvait sa rivale ce soir-là ? Plus troublant, d’après les voisins, depuis plusieurs mois, Laura et Bernard avaient renoué secrètement. Laura venait retrouver son ex-mari à la maison en cachette, pendant que Léa était au travail… Le couple aurait-il fomenté ensemble le meurtre ? Mais si les ex-époux s’étaient rabibochés, pourquoi Léa a-t-elle été tuée ?

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à un autre accident suspect, celui dont a été victime Émilie Godest un soir de novembre 2007 sur une départementale du Val-d'Oise. Il est près de 23 heures lorsque le véhicule à bord duquel se trouve la jeune femme de 20 ans sort brusquement de la route et percute un arbre. Quelques secondes après le choc, Émilie s'enflamme spontanément. Elle parvient toutefois à s'extirper de la voiture et s'écroule sur le bas-côté, entre la vie et la mort. Émilie, miraculeusement rescapée, et son petit ami de l’époque, qui était au volant, ont accepté de nous raconter toute l'histoire... Deux versions, deux thèses diamétralement opposées !