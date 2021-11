“M comme maison” à Vannes dimanche 21 novembre sur C8 avec Stéphane Thébaut

Stéphane Thébaut vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 21 novembre à 19:15 pour un nouveau numéro du magazine “M comme maison” qui nous emmène cette semaine en Corse.

M comme Maison vous embarque cette semaine dans le Golfe du Morbihan, en Bretagne Sud, certainement l’un des secteurs de Bretagne les plus prisés, pour la beauté de ses paysages et l’authenticité de sa nature.

C’est aussi l’une des plus belles baies du monde qui abrite de nombreuses îles. Elle est en plus bordée de charmantes villes comme Vannes, une citée historique très animée ou encore Baden, où nous aurons aussi l’occasion de nous rendre. En clair, une émission 100% bretonne.

Visite

Nous ferons la visite d’une longère traditionnelle à Baden, entièrement rénovée par l’architecte Franck Labbey. À l’origine, une simple étable que les propriétaires ont souhaités rendre habitable, mais aussi conviviale et lumineuse. Pour relever le défi, il a fallu retravailler entièrement les intérieurs mais aussi les façades extérieures de la maison… Un chantier d’envergure pour un lifting complet et plutôt réussi !

Artisanat

Stéphane fera la connaissance d'Héloise Levieux et Antoine Bourel, installés à Colpo, où ils créent des objets textiles en feutre et en laine avec des méthodes de fabrication traditionnelles. Puis Guillaume Talmont, designer et fabriquant de meubles et luminaires en bois brulé.

Rencontre

Stéphane rencontre Anaëlle Madec, architecte d’intérieur et coloriste. À travers de l’une de ses réalisations, nous découvrons son travail et sa passion pour la décoration.