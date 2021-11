“C Politique” dimanche 21 novembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 21 novembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Pascal Ory, historien.

Sur le terrain > la vague #MeToo rattrape les politiques

Invités : Karima Delli, députée européenne EELV. Nelly Garnier, conseillère LR de Paris. Fiona Texeire, collaboratrice d'élus. Le document C Politique > Liban, l'enquête interdite Invités : Caroline Hayek, prix Albert Londres de la presse écrite en 2021. Hyam Yared, romancière. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Maires : les élus préférés des Français Invités : Manon Loisel, consultante en politique publique. Léonore Moncond'huy, maire de Poitiers. Bruno Piriou, maire de Corbeil-Essonnes. Pierre Blavier, chargé de recherche au CNRS.